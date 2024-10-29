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Ankara'da korku dolu anlar! Evini yakmaya çalıştı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 03:22 Güncelleme: 29.10.2024 03:22
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Ankara’da korku dolu anlar! Evini yakmaya çalıştı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi oturduğu evi benzin dökerek yakmaya çalıştı. Olayı fark eden bina sakinleri ise alevlere müdahale ederek söndürdü.

Korkunç Olay, Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi'ndeki Altınşehir TOKİ Konutları'nda meydana geldi.

Bina önünden bir kare (DHA)Bina önünden bir kare (DHA)

EVİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI

İddialara göre sarhoş bir adam, oturduğu evin önüne benzin dökerek binayı yakmaya çalıştı.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Yangın büyümeden bina sakinleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

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