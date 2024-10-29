Ankara'da korku dolu anlar! Evini yakmaya çalıştı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi oturduğu evi benzin dökerek yakmaya çalıştı. Olayı fark eden bina sakinleri ise alevlere müdahale ederek söndürdü.
Korkunç Olay, Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi'ndeki Altınşehir TOKİ Konutları'nda meydana geldi.
EVİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI
İddialara göre sarhoş bir adam, oturduğu evin önüne benzin dökerek binayı yakmaya çalıştı.
ALEVLER KONTROL ALTINDA
Yangın büyümeden bina sakinleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.