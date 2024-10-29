Cemil Emre Yavaş deprem projesi nedir? Yapay Zeka ile çığır açan başarı: İstanbul depremini %91,65’lik oranla...

Cemil Emre Yavaş ve ekibi, Los Angeles bölgesindeki depremlere dair yüksek doğruluk oranları sunan bir tahmin modeli geliştirmek amacıyla farklı yapay zeka algoritmalarını test etti. Önceki çalışmalarında Los Angeles için yüzde 69'luk doğruluk oranı elde eden araştırmacılar, İstanbul'un sismik hareketliliği yüksek yapısını dikkate alarak bu oranı artırmayı hedeflediler.

Deprem Verilerinin Analizi

Araştırma kapsamında Yavaş ve ekibi, deprem büyüklüğünü etkileyen çeşitli faktörleri analiz ederek yapay zekayı eğitti. Deprem derinliği ve büyüklüğü arasındaki etkileşimleri incelemekle kalmayıp, bölgenin yeraltı yapısını ve geçmişteki büyük depremlerle ilgili verileri de değerlendirdiler. Bu kapsamlı veri analizi algoritmanın doğruluğunu artıran önemli bir etken oldu.

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30 Gün Öncesinden Tahmin İmkanı

Geliştirilen algoritma, yapay zekanın 30 gün içinde meydana gelecek depremlerin büyüklüğünü doğru bir şekilde tahmin edebilmesini sağlıyor. Yapılan araştırma, prestijli Scientific Reports by Nature dergisinde yayınlandı ve bulgular bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) afet risk azaltma platformu Prevention Web'te de yayımlanan bu çalışma, doğal afetlere karşı yapay zeka ile önlem alma noktasında tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Uzman Görüşleri

Uzmanlar, bu yüksek doğruluk oranına ulaşan algoritmanın, doğal afetlere karşı alınacak önlemler konusunda devrim niteliğinde bir gelişme olduğunu vurguluyor. Yapay zekanın sunduğu bu olanaklar, depremlerin daha etkin bir şekilde tahmin edilmesine ve dolayısıyla toplumların bu tür felaketlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesine yardımcı olabilir.