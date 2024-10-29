82 yaşındaki yaşlı kadına Hollanda’da ırkçı saldırı! Cemile Telli 7 gün yoğun bakımda kaldı

Cemile Telli ırkçılığın son mağduru oldu. Hollandalı saldırgan, 82 yaşındaki kadını öldüresiye dövdü.

Cemile Telli yıllar önce Türkiye'den Hollanda'ya çalışmaya giden ilk Türklerden biriydi. Yaklaşık 60 yıldır yaşadığı Hollanda'da ırkçı saldırıya uğradı. Yan komşusu Telli'yi darp etti.

Irkçı saldırıya uğrayan Cemile Telli (Ekran görüntüsü / A HABER)

7 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Irkçı saldırıda Telli'nin 4 kaburgası ve burnu kırıldı. Yüzü ile kollarında yaralar ve morluklar oluştu. Tam 7 gün yoğun bakımda kaldı.

Irkçı saldırıya uğrayan Cemile Telli (Ekran görüntüsü / A HABER)

HOLLANDA POLİSİ KAYITSIZ KALDI

Üstelik ırkçı saldırgan uzun zamandır Cemile Teyze'yi rahatsız ediyordu ve polise de haber verilmişti. Hollanda polisi ise olaya karşı kayıtsız. Olay sonrası bir önlem almadı. Hollandalı saldırgan gözaltına alındıktan kısa süre sonra serbest bırakıldı.

Oğul Ali Telli ise polislerle konuşmak istediğinde reddedildi.

Irkçı saldırıya uğrayan Cemile Telli (Ekran görüntüsü / A HABER)

Cemile Telli'yi ziyaret eden DENK Partisi Temsilciler Meclisi Milletvekili Doğukan Ergin olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Irkçı saldırıya uğrayan Cemile Telli (Ekran görüntüsü / A HABER)

"İNSAN HAKLARI NE OLDU?"

Şimdi ise 82 yaşındaki Cemile Telli adalet bekliyor. Yaşadıklarını A Haber'e anlatan Telli, "Hollandalılarda insan hakları vardı hani Türkiye'de yoktu. İnsan hakları ne oldu? Beni dövdürdüler 82 yaşındaki kadını." dedi.