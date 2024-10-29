Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Salı İETT, metro, metrobüs, MARMARAY bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde sorgulanmaya başlandı. Cumhuriyetin 101. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmayı planlayanlar, İETT, Metro, Başkentray, Marmaray ve İZBAN'ın ücret tarifelerini araştırıyor. Peki, bugün toplu taşıma araçları ücretsiz olacak mı? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İETT'nin durumu ne? Bu soruların yanıtları merak ediliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak mı?

Cumhuriyetin 101. kuruluş yıldönümünde, Türkiye genelinde kutlamalar kapsamında toplu ulaşımın durumu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemle yapılan taşıma ücretsiz olacak.

Ücretsiz Ulaşım Detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, 29 Ekim'de İstanbul, Ankara ve İzmir'deki metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu kapsamda, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı seferleri, vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunacak.

İstanbul'da Kişiselleştirilmiş Kartlar Üzerinden Ücretsiz Ulaşım

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 29 Ekim Salı günü İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçlarından 24 saat boyunca ücretsiz yararlanabilecek. Ancak, bu avantajdan faydalanmak isteyenlerin İstanbulkart'larını kişiselleştirmiş olmaları gerektiği belirtiliyor. İstanbulkart kişiselleştirme işlemleri, bu bağlantıdan online olarak gerçekleştirilebileceği gibi, İstanbulkart Mobil uygulaması veya 153 numaralı telefon üzerinden de yapılabiliyor.

Ankara ve İzmir'deki Durum

İzmir'deki ESHOT ve Ankara'daki EGO seferleri için henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, 29 Ekim'de Ankara'da banliyö hizmeti veren Başkentray Sincan-Kayaş, Kayaş-Sincan hattı ücretsiz olarak hizmet verecek. Ayrıca, İzmir'de raylı sistemle hizmet veren İZBAN'ın Selçuk-Aliağa hattı da ücretsiz olacak.