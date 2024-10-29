29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları | En özel, anlamlı, kısa, uzun Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılına adım atan Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla karşılanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde temelleri atılan Cumhuriyet'in bu anlamlı yıl dönümünde, vatandaşlar Cumhuriyet'e bağlılıklarını ifade eden mesajlarla sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapacak. İşte Cumhuriyetin 101. yılına özel anlamlı ve kısa 29 Ekim mesajları...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, Cumhuriyet'imizin 101. yılını coşkuyla kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!

Ulu Önder Atatürk ve büyük Türk milletinin eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünü gurur ve mutlulukla karşılıyoruz. Nice yıllara!

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! "Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Cumhuriyet'in ilham verdiği başarılar ve gösterdiği cesaret, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.

Cumhuriyet, milletimizin onuru ve bağımsızlığının simgesidir. 29 Ekim'i büyük bir gururla kutluyoruz. Nice nice yıllara Türkiye!

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Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Cumhuriyet'imiz ilelebet payidar kalsın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Cumhuriyet, özgürlüğün ve umudun simgesidir. 101. yaşında Cumhuriyetimizi aynı inanç ve gururla selamlıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!

Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe kararlılıkla yürümeye söz veriyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

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Atatürk'ün Cumhuriyet İle İlgili Sözleri

"Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz"

"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

"Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir."

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"Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister."

"Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir."

"Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum."