29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta? Cumhuriyet Bayramı İstanbul SOLOTÜRK uçuşları nereden izlenir?

Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde birçok etkinlik düzenlenirken, bu kapsamda İstanbul'da gerçekleştirilecek olan SOLOTÜRK uçuş gösterisi de büyük bir heyecanla bekleniyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, etkileyici gösterileriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, bu gösteri ne zaman ve nerede gerçekleşecek? İşte detaylar.

29 Ekim SOLOTÜRK Gösteri Uçuşları

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Türk Hava Kuvvetleri'nin gurur kaynağı olan ekip, 28 Ekim Pazartesi günü saat 16.00'da İstanbul semalarında iki uçakla selamlama uçuşu yapacak. Bu gösteri, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu artıracak ilk etkinlik olacak.

Maltepe'de Büyük Gösteri

SOLOTÜRK'ün asıl gösterisi ise 29 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek. Saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde yapılacak olan bu gösteri, geniş bir izleyici kitlesine hitap edecek. İstanbul halkı ve ziyaretçiler, havada gerçekleşecek akrobasi gösterilerini izlemek için sahil boyunca yerlerini alacak.