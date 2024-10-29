Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 29 Ekim Salı günü kapalı yollar ve alternatif güzergahlar listesi...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valiliklerin yaptığı açıklamalara göre, Cumhuriyet'in 101. yılına özel düzenlenecek törenler ve geçiş programları dolayısıyla kapatılacak bu yollar, iki şehirde de trafik akışını doğrudan etkileyecek. Vatandaşlar için kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar ise detaylandırıldı.

İstanbul'da Vatan Caddesi ve Bağlantı Yolları Trafiğe Kapatılıyor

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Etkinliklerin düzenleneceği gün olan 29 Ekim Pazar, saat 06.00 itibarıyla Vatan Caddesi ve çevresindeki bağlantı yollarında trafik akışı durdurulacak. Bu kapsamda Adnan Menderes Bulvarı, çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, D100 kuzey ve güney yönlerinden girişler de engellenecek.

Valilik, Edirnekapı, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu Caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve Keçeci Meydan Sokak üzerinden Adnan Menderes Bulvarı'na ulaşım sağlanamayacağını belirtti. Bayrampaşa'dan itibaren Hal Yolu'nun güney yönü trafiğe kapatılırken, sürücülerin alternatif olarak yan yolu kullanabilecekleri bildirildi. Trafik yoğunluğunu azaltmak adına Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi sürücülere alternatif güzergahlar olarak önerildi.

Ankara'da Yoğun Güvenlik Önlemleri ve Kapanan Yollar

Ankara Emniyet Müdürlüğü de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle başkentte bazı ana arterlerin trafiğe kapatılacağını duyurdu. 29 Ekim Pazar günü saat 06.00'dan itibaren çift yönlü araç geçişinin durdurulacağı yollar arasında Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasındaki bölümü, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü bulunuyor. Ayrıca GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı ve Talatpaşa Bulvarı da bu kapsama dahil edildi.

Yetkililer, Cumhuriyet Caddesi'ne ulaşımı sağlayan varyantlar, Ziya Gökalp Caddesi, Dikmen Caddesi'nin Genelkurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki bölümü ile İstiklal Caddesi'nin bazı bölümlerinin de trafiğe kapatılacağını duyurdu. Çift yönlü kapatma uygulanacak yollar saat 08.00'den itibaren geçerli olacak. Özellikle Talatpaşa Bulvarı'nın Atatürk Bulvarı ile Hipodrom Caddesi-Tren Garı Kavşağı arasında kalan kısmı, alternatif güzergah arayan sürücülerin bilgisine sunulmuş durumda.

İlave Tedbirler ve Alternatif Rotalar

Trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle ihtiyaç halinde Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yolların da kapanabileceği ifade edildi. Özellikle Beşevler Kavşağı ve Anadolu Meydanı arasındaki Dögol Caddesi'nin de gerek duyulması halinde geçici olarak trafiğe kapatılacağı vurgulandı. Sürücüler, güzergah seçimlerinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve çevresindeki sokakları alternatif olarak değerlendirebilecek.