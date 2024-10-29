Muğla’da yaşam mücadelesi 1 ay sürdü

Korkunç kaza, 28 Eylül'de saat 10.30'da Emin Anter Bulvarı Milas istikametinde meydana geldi.

Celal Ö. (26) idaresindeki 34 ZJ 9820 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Çotura'ya çarptı. Çotura metrelerce savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 AY MÜCADELE ETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çotura bölgedeki bir özel hastaneye, ardından Milas Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavisi burada devam eden Çotura, kazadan 1 ay sonra bugün yaşamını yitirdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI



Belediyeden emekli olduğu belirtilen Çotura'nın yarın toprağa verileceği belirtilirken, sürücü tekrar gözaltına alınan Celal Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.