Muğla'da yaşam mücadelesi 1 ay sürdü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 ay önce Celal Ö.'nün kullandığı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Çotura'ya (58) çarptı. Meydana gelen olayda 58 yaşındaki adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılıp tedaviye alınmıştı. Çotura 1 ay sonra hastanede hayatını kaybederken, 22 yaşındaki şahıs da çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Korkunç kaza, 28 Eylül'de saat 10.30'da Emin Anter Bulvarı Milas istikametinde meydana geldi.
Celal Ö. (26) idaresindeki 34 ZJ 9820 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Çotura'ya çarptı. Çotura metrelerce savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 AY MÜCADELE ETTİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çotura bölgedeki bir özel hastaneye, ardından Milas Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavisi burada devam eden Çotura, kazadan 1 ay sonra bugün yaşamını yitirdi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Belediyeden emekli olduğu belirtilen Çotura'nın yarın toprağa verileceği belirtilirken, sürücü tekrar gözaltına alınan Celal Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.