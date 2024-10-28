İstanbul’da ulaşıma sis engeli! Boğaz’da gemi trafiği durduruldu

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği geçici olarak askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Şehit Hatları'ndan yapılan açıklamada ikinci bir duyuruya kadar Küçüksu - İstinye Hattı, İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Boğaz Geliş Hattı, Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı, Beykoz - Sarıyer Hattı, Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.