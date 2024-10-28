İş arkadaşlarından 300 milyon topladı! Kayıp ihbarıyla yakalandı

Ankara'da bir kamu kurumunda çalışan Ramazan M. isimli vatandaş, yurt dışından ucuza telefon ve beyaz eşya getireceğini söyleyerek çevresindekilerden çeşitli miktarlarda para topladı. Bununla da kalmayan şahıs borcu olduğu bahanesiyle birçok arkadaşından da borç aldı. Parası olmayan arkadaşları kredi çekerek Ramazan M.'ye verdi. İlk dönemlerde aldığı borçları ödeyen adam çevresindekilerin güvenini kazandı. Ancak zamanla aldığı borç miktarını artıran adama arkadaşları bir süre sonra ulaşamamaya başladı. Ramazan M.'nin işe de gelmemesi üzerine şüphelenen arkadaşları durumu ailesine anlattı.

Sabah'ın haberine göre duydukları karşısında adeta şoka giren Ramazan M.'nin eski eşi Ö.Ö., Ramazan M.'ye ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekiplerinin şahsın evinde yaptığı aramada cep telefonunun mutfakta şarjda olduğu ve el yazısı ile yazılmış bir veda notu bulundu. Şahsın bir arkadaşına yurt dışına çıkacağını söylediği öğrenildi.

350 KİŞİDEN 300 MİLYON TL TOPLADI

Dolandırıldığını anlayan iş arkadaşları hemen şikayetçi olurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ramazan M. hakkında "Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırma" suçundan soruşturma başlattı. İncelemede Ramazan M.'nin 350 iş arkadaşından yaklaşık 300 milyon lira topladığı ve vurgun yaptığı ortaya çıktı. Şahıs yurt dışına kaçmaya çalışırken Bursa'da yakalandı. İşlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.