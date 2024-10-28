Hac kura takvimi 2025 | DİYANET Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin kayıt yenileme başvurularını geçtiğimiz günlerde tamamladı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, gözler hac kuralarının çekileceği tarihe çevrildi. Her yıl olduğu gibi, ön kayıtların ardından gerçekleştirilecek olan hac kuraları, hacı adaylarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek?
Her yıl binlerce hacı adayı kutsal topraklara gitme umuduyla kura çekimini bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Ekim 2024 tarihine kadar devam etti. Bu sürecin ardından hac kuralarının çekileceği tarihe dair detaylar ve son gelişmeler araştırılmaya başlandı.
Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?
2024-2025 hac kuralarının çekileceği tarih henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 2 Kasım'da gerçekleştirilen kura çekiminin, bu yıl da benzer bir tarihte yapılması bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak olan kura sonuçları, e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Hac Takvimi Hakkında Bilgiler
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2025 hac takvimine dair önemli bilgiler paylaştı. 13 Ocak 2025 tarihinde Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Büyük Hac Kongresi'nin ardından, 2025 haccında kullanılacak oteller ve hizmet verecek firmalarla görüşmelere başlanacağı açıklandı. Bircan, "Mayıs ayının ilk günleri itibarıyla 2025 haccının ilk startını vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.