Edirne’de trafik kazası! 3 kişi yaralandı

Olay Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleşti.

Kaza yapan araç (DHA)

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Millet Caddesi'nde meydana geldi. İ.Y. (37) yönetimindeki 34 PD 471 plakalı otomobil, Millet ve Mustafa Fehmi Kubilay Caddesi kesişiminde E.D. (53) idaresindeki 22 FG 952 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler İ.Y. ve E.D. ile otomobilde bulunan E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.