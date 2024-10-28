Edirne'de trafik kazası! 3 kişi yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde İ.Y.'nin kullandığı otomobil E.D. idaresindeki araç ile çarpıştı. Medana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleşti.
İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI
Kaza, saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Millet Caddesi'nde meydana geldi. İ.Y. (37) yönetimindeki 34 PD 471 plakalı otomobil, Millet ve Mustafa Fehmi Kubilay Caddesi kesişiminde E.D. (53) idaresindeki 22 FG 952 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücüler İ.Y. ve E.D. ile otomobilde bulunan E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.