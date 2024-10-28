Şanlıurfa’da asayiş uygulaması! 22 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı.

Asayiş uygulamasından bir kare (İHA)

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarla toplamda 14 bin 276 şahıs sorgulandı, 2 bin 341 araç, 126 motosiklet ve 13 umuma açık yer ile iş yeri kontrol edildi.

22 KİŞİ YAKALANDI



Denetimler sonucunda 22 aranan şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

8 ARAÇ TRAFİKTEN MEN



Ayrıca toplamda 21 araç ve sürücüsüne de cezai işlem uygulanırken 8 araç ise trafikten men edildi.