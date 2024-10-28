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Adana'da motosiklet kazası! 2 kişi hayatını kaybetti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2024 03:55 Güncelleme: 28.10.2024 03:55
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Adana’da motosiklet kazası! 2 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Muhammed Hasan Ayeş yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ağaca çarptı. Meydana gelen olayda Ayeş ve motosiklette bulunan Yunus Örs hayatını kaybetti.

Korkunç Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (DHA)Olay yerinden bir kare - (DHA)

Kadın kuaförü Muhammed Hasan Ayeş, yanına kalfası Yunus Örs'ü alıp, iddiaya göre markete gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Ayeş yönetimindeki motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, kaldırımdaki ağaca çarptı.

YARALILAR HAYATINI KAYBETTİ

Devrilen motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis paketleri sevk edildi. Ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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