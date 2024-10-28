Adana'da motosiklet kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Muhammed Hasan Ayeş yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ağaca çarptı. Meydana gelen olayda Ayeş ve motosiklette bulunan Yunus Örs hayatını kaybetti.
Korkunç Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi.
Kadın kuaförü Muhammed Hasan Ayeş, yanına kalfası Yunus Örs'ü alıp, iddiaya göre markete gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Ayeş yönetimindeki motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, kaldırımdaki ağaca çarptı.
YARALILAR HAYATINI KAYBETTİ
Devrilen motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis paketleri sevk edildi. Ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.