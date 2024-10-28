Bartın'da feci olay! Dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti
Bursa'nın inegöl ilçesinde Ömer Ergene (66) evinde çıkan yangına müdahale etmek istediği sırada dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Feci olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi.
Yangın, saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde 2 katlı binanın 2'nci katında çıktı. Yalnız yaşayan Ömer Ergene, iddiaya göre ocakta yemek yapmaya başladı.
O sırada ocakta pişen yemek alev aldı. Ergene alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi. Dışarıya kaçmaya çalışan Ergene, soluduğu dumanın etkisiyle yere yığıldı.
Dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler yangını söndürürken, yerde hareketsiz yatan Ömer Ergene'yi gördü.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilen Ergene'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.