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Bartın'da feci olay! Dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2024 22:47 Güncelleme: 28.10.2024 22:53
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Bartın’da feci olay! Dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

Bursa'nın inegöl ilçesinde Ömer Ergene (66) evinde çıkan yangına müdahale etmek istediği sırada dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Feci olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde 2 katlı binanın 2'nci katında çıktı. Yalnız yaşayan Ömer Ergene, iddiaya göre ocakta yemek yapmaya başladı.

Olayın gerçekleştiği bina (İHA)Olayın gerçekleştiği bina (İHA)

O sırada ocakta pişen yemek alev aldı. Ergene alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi. Dışarıya kaçmaya çalışan Ergene, soluduğu dumanın etkisiyle yere yığıldı.

Hayatını kaybeden adam (İHA)Hayatını kaybeden adam (İHA)

Dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler yangını söndürürken, yerde hareketsiz yatan Ömer Ergene'yi gördü.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilen Ergene'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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