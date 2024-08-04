04 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa'da binada korkutan yangın

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 10:20
ABONE OL
Bursa’da binada korkutan yangın

Bursa'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör