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Bartın'da Define avcılarına baskın! 8 kişi suçüstü yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2024 22:36
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Bartın’da Define avcılarına baskın! 8 kişi suçüstü yakalandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde jandarma ekipleri define arayan 8 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına alırken, çeşitli materyalleri de ele geçirdi. Öte yandan gözaltına alınan şahıslara izinsiz kazı yapma suçundan işlem başlatıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde define arayan 8 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

8 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyü Akçakese mevkiindeki ormanlık alanda devriye atan jandarma ekipleri, M.E. (40), M.G. (32), V.Y. (47), S.K. (39), F.I. (43), C.T. (36), G.A. (33) ve A.Y. (45) isimli şahısları izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

ÇEŞİTLİ MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Kazı alanında 1 adet yer altı görüntüleme cihazı, 2 adet alan tarama cihazı, 1 adet dedektör, 2 adet el dedektörü, 1 adet hilti, 1 adet yer kazma makinası ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi hakkında izinsiz kazı yapma suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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