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Ankara'da kanlı gece! Alacak-verecek kavgasında 1 kişi öldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 01:45 Güncelleme: 29.10.2024 01:45
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Ankara’da kanlı gece! Alacak-verecek kavgasında 1 kişi öldü

Ankara'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönünce olan oldu. Kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybederken polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Ankara'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi 1916. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Musa M., abisinin evine gittiği sırada abisinin damadı ile arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KANLA SONLANDI!

Tartışmanın büyümesi üzerine evden ayrılan Musa M., sokakta kendisini arkasından takip eden abisinin damadı tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede Musa M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Musa M.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

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