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Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın paniği!

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 27.10.2024 01:36
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Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın paniği!

Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda çıkan yangında bir güvenlik görevlisi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen güvenlik görevlisi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Mecidiyeköy metro istasyonunda çıktı.

Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi (DHA) Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi (DHA)

İddiaya göre, yürüyen merdivenin motor kısmından dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi (DHA) Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi (DHA)


İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken bu sırada dumanlardan etkilenen güvenlik görevlisi fenalaştı. Dumandan etkilenen güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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