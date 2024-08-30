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Metro'da toka satan çocuğa saldırmıştı! Adliyeye sevk edildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 12:21
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Metro’da toka satan çocuğa saldırmıştı! Adliyeye sevk edildi

İstanbul'da bir kişi metroda toka satan bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatması üzerine D.A. (41) dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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