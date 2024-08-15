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Beylikdüzü'nde metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 13:04
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Beylikdüzü’nde metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü'nde yolcu indirdiği sırada metrobüste çıkan yangının sürücü tarafından söndürüldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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