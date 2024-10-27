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Kastamonu'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 27.10.2024 01:32
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Kastamonu’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Fahri Ç'nin kullandığı 37 EZ 776 plakalı otomobil, Kastamonu-Taşköprü kara yolunun Gömeç köyü mevkisinde, Uğur B'nin kullandığı 37 PS 061 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada, iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan Uğur B. ile yanında bulunan kişiler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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