Ümraniye’de öğrenciden dehşet! Okulu bıçakla basıp müdür yardımcısını tehdit etti

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenevler Mahallesi, Akşemsettin Sokak'ta bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda meydana geldi.

AİLESİNİ ARAYARAK OKULA ÇAĞIRDI

Edinilen bilgiye göre, Müdür Yardımcısı S.M.U., öğrenci K.Ş.'nin okul içerisinde bir öğrenciyle yaşadığı sorundan dolayı ailesini arayarak okula çağırdı.

"ÇOCUĞUNUZUN BAKICISI DEĞİLİM"

İddiaya göre, okul bahçesinde öğrencisi ile ailenin gelmesini bekleyen Müdür Yardımcısı, K.Ş.'nin annesiyle telefonda görüşerek 'Çocuğunuzun bakıcısı değilim' dedi. Bunu duyan öğrenci, S.M.U.'ya hakaret ederek okuldan ayrıldı.

ELİNDE BIÇAKLA OKULU BASTI

Bir süre sonra elinde bıçakla okul bahçesine dönen K.Ş., tehditler savurarak Müdür Yardımcısını aradığı sırada diğer öğretmenleri araya girerek engelledi. İhbar üzerine polisin gelmesiyle gözaltına alınan K.Ş. savcılığa sevk edildi.