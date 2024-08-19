19 Ağustos 2024, Pazartesi
Yerleşim yerleri büyük tehlike atlattı! İşte alevlerin arasında kalan bögeler! Her bir karesi dehşet verdi
Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'de, yerleşim yerleri büyük bir tehdit atlattı. İzmir, yangınlardan en çok etkilenen kentlerin başında yer alıyor. Kentin pek çok noktasında çıkan yangınlar, yerleşim yerlerini de etkiledi. Geniş bir alan küle dönerken, kentte hasar tespit çalışmaları da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı. Alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde çekilen drone görüntüleri, felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 19.08.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 06:51