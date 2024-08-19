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Yerleşim yerleri büyük tehlike atlattı! İşte alevlerin arasında kalan bögeler! Her bir karesi dehşet verdi

Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'de, yerleşim yerleri büyük bir tehdit atlattı. İzmir, yangınlardan en çok etkilenen kentlerin başında yer alıyor. Kentin pek çok noktasında çıkan yangınlar, yerleşim yerlerini de etkiledi. Geniş bir alan küle dönerken, kentte hasar tespit çalışmaları da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı. Alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde çekilen drone görüntüleri, felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.08.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 06:51
Yerleşim yerleri büyük tehlike atlattı! İşte alevlerin arasında kalan bögeler! Her bir karesi dehşet verdi
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Birçok kentte ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 noktada yangınların sürdüğü bilgisini verdi.
Yerleşim yerleri büyük tehlike atlattı! İşte alevlerin arasında kalan bögeler! Her bir karesi dehşet verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, yangınların söndürüldüğü noktalarda hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyledi.
Yerleşim yerleri büyük tehlike atlattı! İşte alevlerin arasında kalan bögeler! Her bir karesi dehşet verdi
Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir’de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.
Yerleşim yerleri büyük tehlike atlattı! İşte alevlerin arasında kalan bögeler! Her bir karesi dehşet verdi
Orman yangınlarının en çok etkilediği yerlerden Manisa’da da hasar tespit çalışmaları yürütüldüğü bilgisini veren Bakan Kurum, Manisa’nın Gördes ilçesinde çıkan yangında 36 bina ve 52 bağımsız bölümün acil yıkılacak bina olarak tespitinin yapıldığını söyledi.
Yerleşim yerleri büyük tehlike atlattı! İşte alevlerin arasında kalan bögeler! Her bir karesi dehşet verdi

Bakan Kurum, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Antalya ve Muğla yangınlarında milletimize sözümüzü tuttuk. Bu yangınlarda da inşallah hızlıca yaralarımız saracağız." dedi.