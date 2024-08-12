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Cani baba dehşet saçtı! Öfkelendiği çocuğuna yaptığı o hareketle tepki çekti: Gözaltına alındı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 21:35 Güncelleme: 12.08.2024 21:47
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Cani baba dehşet saçtı! Öfkelendiği çocuğuna yaptığı o hareketle tepki çekti: Gözaltına alındı

Konya'da kayda geçen görüntüler "pes" dedirtti. Düğün salonunda yaşanan olayda yanlarından uzaklaşan çocuğunu bir süre arayan ve bulduktan sonra öfkelenen baba evladını havaya kaldırıp yere attı. Görenleri dehşete düşüren o anlar anbean kameraya yansırken vicdansız babanın gözaltına alındığı öğrenildi.

Konya'da bir düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğu yakaladıktan sonra öfkeyle havaya kaldırıp yere atan baba gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda meydana geldi ve düğün salonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

ÇOCUĞUNA ÖFKELENDİ YERE FIRLATTI!

Düğüne gelenler arasında bulunan 8 yaşındaki M.H.D. yakınlarının yanından ayrılıp salonun içine girdi. Küçük çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koşarken, bu sırada babası ve annesi olduğu belirtilen iki kişi de salonun kapısına geldi.

Öfkelendiği çocuğu havaya kaldırıp yere atan baba gözaltına alındıÖfkelendiği çocuğu havaya kaldırıp yere atan baba gözaltına alındı

Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası R.D. (36) çocuğunu yere attı.

VİCDANSIZ BABA GÖZALTINDA!

Bu sırada içeriden çıkan bir kadın da öfkeli adamı çocuğun yanından uzaklaştırmaya çalışarak tepki gösterdi. Bu anlar ise düğün salonunda güvenlik kamerasına yansıdı.

Öfkelendiği çocuğu havaya kaldırıp yere atan baba gözaltına alındı.Öfkelendiği çocuğu havaya kaldırıp yere atan baba gözaltına alındı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen polis ekipleri baba R.D.'yi gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken, adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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