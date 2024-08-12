Cani baba dehşet saçtı! Öfkelendiği çocuğuna yaptığı o hareketle tepki çekti: Gözaltına alındı

Konya'da bir düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğu yakaladıktan sonra öfkeyle havaya kaldırıp yere atan baba gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda meydana geldi ve düğün salonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

ÇOCUĞUNA ÖFKELENDİ YERE FIRLATTI!

Düğüne gelenler arasında bulunan 8 yaşındaki M.H.D. yakınlarının yanından ayrılıp salonun içine girdi. Küçük çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koşarken, bu sırada babası ve annesi olduğu belirtilen iki kişi de salonun kapısına geldi.