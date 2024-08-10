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YRP'li başkan av tüfeği ile dehşet saçtı! Akrabasını öldürdü tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 18:32 Güncelleme: 10.08.2024 19:00
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YRP’li başkan av tüfeği ile dehşet saçtı! Akrabasını öldürdü tutuklandı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde husumetli dehşetinde kan aktı. Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı İbrahim Beyaz ve akrabası Ali Ateş arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. YRP ilçe başkanı İbrahim Beyaz kavgada av tüfeği ile Ali Ateş'i vurarak öldürdü. Ekipler tarafından gözaltına alınan Beyaz çıkarıldığı mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aralarında önceden araziden kaynaklı husumet bulunun Yeniden Refah Partisi Yazıhan İlçe Başkanı İbrahim Beyaz ile akrabası Ali Ateş arasında tartışma çıktı. Kavgada YRP ilçe başkanı İbrahim Beyaz av tüfeği ile Ali Ateş'i vurdu.

YRP'Lİ BAŞKANDAN AKRABA CİNAYETİ

Dizinden yaralanan Ali Ateş olay yerine çağrılan 112 sağlık görevlileri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Ateş (56) hayatını kaybetti.

Akrabasını öldüren YRP'li ilçe başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akrabasını öldüren YRP'li ilçe başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli İbrahim Beyaz'ın yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri kısa süre sonra gözaltına aldı. Ali Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. YRP Yazıhan İlçe Başkanı İbrahim Beyaz çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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