YRP’li başkan av tüfeği ile dehşet saçtı! Akrabasını öldürdü tutuklandı

Aralarında önceden araziden kaynaklı husumet bulunun Yeniden Refah Partisi Yazıhan İlçe Başkanı İbrahim Beyaz ile akrabası Ali Ateş arasında tartışma çıktı. Kavgada YRP ilçe başkanı İbrahim Beyaz av tüfeği ile Ali Ateş'i vurdu.

YRP'Lİ BAŞKANDAN AKRABA CİNAYETİ

Dizinden yaralanan Ali Ateş olay yerine çağrılan 112 sağlık görevlileri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Ateş (56) hayatını kaybetti.