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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 16:35 Güncelleme: 24.10.2024 16:46
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Otoyolun İstanbul istikameti Akyazı kesiminde J.İ. yönetimindeki 34 TU 3579 plakalı otomobille aynı yönde seyreden Ö.Ç. idaresindeki 06 DOS 374 plakalı otomobil çarpıştı.

KUZEY MARMARA'DA FECİ KAZA!

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan J.İ, T.K, A.K. ve F.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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