Lezzet dolu bu tarif, lüks restoranları aratmıyor: Dubai çikolatası tarifi

Sosyal medyada viral olan ve influencer sayfalarında sıkça karşımıza çıkan Dubai çikolatası, çikolata severler için adeta bir lezzet devrimi yaratıyor. Farklı aromaların mükemmel uyumu ile hazırlanan bu tatlı, restoran menülerinde yüksek fiyatlarla sunulsa da evde yapılabilir olmasıyla dikkat çekiyor. Lüks restoranlardaki Dubai çikolatasının fiyatları cepleri yakıyor. Hem ekonomik hem lezzet dolu bu tarif, lüks restoranları aratmıyor. İşte o tarif…

Evde Dubai Çikolatası Nasıl Yapılır?

Evde kendi Dubai çikolatanızı yapmak için gerekli olan malzemeler şunlar:

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 5 yemek kaşığı kadayıf

- 2 yemek kaşığı tahin

- 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

- 3 yemek kaşığı fıstık içi

- 250 gram sütlü çikolata

A Haber Foto Arşiv

Adım Adım Tarif:

1. İlk olarak tereyağını eritip kadayıfı kısık ateşte kavurun. Kadayıf altın sarısı rengini aldığında ocaktan alarak soğumaya bırakın.

2. Soğuyan kadayıfın üzerine fıstık ezmesi, tahin ve fıstık içini ekleyin. Karışımı iyice homojen bir hale getirene kadar karıştırın.

3. Sütlü çikolatayı benmari usulü eritin. Erittiğiniz çikolatanın yarısını bir kalıba döküp dondurucuya koyarak sertleşmesini bekleyin.

4. Donan çikolata katmanının üzerine hazırladığınız fıstıklı karışımı yayıp, kalan çikolatayı da üstüne dökün. Son olarak tekrar dondurucuya koyarak çikolatanın tamamen sertleşmesini sağlayın.

Afiyet Olsun