Milyonlarca yıl önce yaşamış! O bölgede ilk kez dinozor fosili keşfedildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ilk kez dinozor fosili keşfedildiği bildirildi.

Yetkililer, UNESCO Küresel Jeoparkı içindeki Port Adası'nda keşfedilen dinozor fosiline ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Hong Kong'da ilk defa rastlanan dinozor fosilinin 66 ile 145 milyon yıl önce, Kretase döneminde yaşamış bir dinozora ait olduğu belirtildi.

Dinozorun türünün belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, saha çalışmaları için uzmanların görevlendirildiği bilgisi verildi.

(A HABER ARŞİV)

ADA KAPATILDI

Hükümet, gerekli kazı ve çalışmaların yapılabilmesi için adanın bir sonraki duyuruya kadar kamuya kapatıldığını duyurdu.

Kalkınma Bakanı Bernadette Linn Hon-ho, bu keşfin büyük önem taşıdığına ve Hong Kong'daki paleoekoloji araştırmaları için yeni kanıtlar sağladığına işaret etti.

Fosilin Tsim Sha Tsui bölgesinde bulunan tarih müzesinde sergileneceği kaydedildi.