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Milyonlarca yıl önce yaşamış! O bölgede ilk kez dinozor fosili keşfedildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 16:26 Güncelleme: 24.10.2024 16:29
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Milyonlarca yıl önce yaşamış! O bölgede ilk kez dinozor fosili keşfedildi

Hong Kong'da bulunan UNESCO Küresel Jeoparkı içindeki Port Adası'nda ilk kez dinozor fosili keşfedildi. Yetkililer adanın bir sonraki duyuruya kadar kamuya kapatıldığını duyurdu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ilk kez dinozor fosili keşfedildiği bildirildi.

O BÖLGEDE İLK KEZ KEŞFEDİLDİ

Yetkililer, UNESCO Küresel Jeoparkı içindeki Port Adası'nda keşfedilen dinozor fosiline ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Hong Kong'da ilk defa rastlanan dinozor fosilinin 66 ile 145 milyon yıl önce, Kretase döneminde yaşamış bir dinozora ait olduğu belirtildi.

Dinozorun türünün belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, saha çalışmaları için uzmanların görevlendirildiği bilgisi verildi.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

ADA KAPATILDI

Hükümet, gerekli kazı ve çalışmaların yapılabilmesi için adanın bir sonraki duyuruya kadar kamuya kapatıldığını duyurdu.

Kalkınma Bakanı Bernadette Linn Hon-ho, bu keşfin büyük önem taşıdığına ve Hong Kong'daki paleoekoloji araştırmaları için yeni kanıtlar sağladığına işaret etti.

Fosilin Tsim Sha Tsui bölgesinde bulunan tarih müzesinde sergileneceği kaydedildi.

O bölgede ilk kez keşfedildiO bölgede ilk kez keşfedildi O BÖLGEDE İLK KEZ KEŞFEDİLDİ

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