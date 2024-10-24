Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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