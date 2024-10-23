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Görenler hayrete düştü! Elma büyüklüğünde ceviz

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2024 15:49 Güncelleme: 23.10.2024 15:54
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Görenler hayrete düştü! Elma büyüklüğünde ceviz

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetiştirilen elma büyüklüğündeki cevizler görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Musa Çiçekçioğlu "Bahçemde bu ağaçtan bir tane var." dedi.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ! ELMA BÜYÜKLÜĞÜNDE...

Ahlat ilçesinin Erkizan Mahallesi'nde yaşayan Musa Çiçekçioğlu'nun bahçesinde yetişen elma büyüklüğündeki cevizler görenleri hayrete düşürüyor.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Büyüklüğü ile ilgi odağı olan cevizleri tüketimden çok isteyenlere hatıra olarak veren Musa Çiçekçioğlu, "Bahçemde bu ağaçtan bir tane var zaten. Bunu böyle arkadaşlarıma hediye olarak veriyorum, onlar da anı olarak saklıyorlar. Yani cevizden çok hatıra özelliği var" dedi.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Görenler hayrete düştü! Elma büyüklüğünde...Görenler hayrete düştü! Elma büyüklüğünde... GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ! ELMA BÜYÜKLÜĞÜNDE...

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