Görenler hayrete düştü! Elma büyüklüğünde ceviz

Ahlat ilçesinin Erkizan Mahallesi'nde yaşayan Musa Çiçekçioğlu'nun bahçesinde yetişen elma büyüklüğündeki cevizler görenleri hayrete düşürüyor.

(A HABER ARŞİV)

Büyüklüğü ile ilgi odağı olan cevizleri tüketimden çok isteyenlere hatıra olarak veren Musa Çiçekçioğlu, "Bahçemde bu ağaçtan bir tane var zaten. Bunu böyle arkadaşlarıma hediye olarak veriyorum, onlar da anı olarak saklıyorlar. Yani cevizden çok hatıra özelliği var" dedi.

(A HABER ARŞİV)