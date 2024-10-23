Bilecik’te kestane kabağı hasadı başladı: Lezzetiyle ilgi görüyor, 1 yıl gaf ömrü bulunuyor

Kızıldamlar Baraj Göleti'nin 2006 yılında inşa edilmesiyle birlikte su kaynaklarına erişim sağlayan köy, kestane kabağı üretiminde önemli bir merkez haline geldi. Bölgedeki çiftçiler, bu avantajı kullanarak hem üretim miktarını artırdı hem de ürünlerini tarladan doğrudan satma imkanına kavuştu.

Kestane Kabağı Hasadı

Kestane kabağı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bilinçli tarım uygulamaları sayesinde son yıllarda daha da verimli hale geldi. Sağlanan modern sulama imkanları ve tarım teknikleriyle üretimde %80 oranında bir artış kaydedildi. Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezen, köyde kestane kabağı üretiminin yaklaşık 20 yıldır devam ettiğini belirtti.

Kestane Kabağı Hasadı

Gezen, ekim alanının 50 dekardan 700 dekara çıktığını vurgulayarak "Bu yıl kurak geçmesine rağmen 1200 ton rekolte bekliyoruz. Kabağımızı Türkiye'nin 40-50 vilayetine gönderiyoruz. Alıcılara cevap verecek kadar kabağımız mevcut. Önümüzdeki sene 1500 ton rekolte hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kestane Kabağı Hasadı

Kestane Kabağı 2 Yıla Kadar Dayanabiliyor

Kestane kabağının en büyük özelliklerinden biri uzun raf ömrü. Muhtar Metin Gezen, bu kabak türünün uygun koşullarda 2 yıla kadar saklanabildiğini belirtti. Kestane kabağının kabuğunda bulunan özel bir maddenin raf ömrünü uzattığını ve lezzetine katkı sağladığını söyleyen Gezen, "Sanki kestane yemiş gibi oluyorsunuz" dedi. Ayrıca, düşük gübre kullanımıyla doğal bir üretim süreci izlediklerini ve bu sayede lezzetin daha da arttığını ekledi.

Kestane Kabağı Hasadı

Bölgenin diğer üreticilerinden Necmi Şakar ise yaklaşık 7 yıldır 50 dekar arazisinde kestane kabağı yetiştiriyor. Şakar, Kızıldamlar köyünde yetişen kabakların, bölgedeki toprak yapısı sayesinde diğer bölgelerdeki kabaklardan daha kaliteli ve yoğun kıvama sahip olduğunu belirtti. "Bir kabak ortalama 15-20 kilogram geliyor. 25 kilogram gelenler bile var." diyerek ürünlerinin boyutlarından bahseden Şakar, bu kabakların lezzetli ve dayanıklı olmasının arkasında yılların tecrübesinin yattığını söyledi.