Yeşil altının hasadı başladı: Uyumadan önce yiyenin sindirimi kolaylaşıyor, metabolizması canlanıyor
Halk arasında "yeşil altın" ve "siyah altın" olarak anılan zeytin ve zeytinyağının bu yılki hasadı da büyük bir heyecanla başladı. Türkiye’nin tarım zenginliklerinin başında geliyor, toplayan ve üreten servet kazanıyor. Özellikle Edremit ilçesinde, zeytin ağaçlarının bereketli meyveleri, üreticilere umut vadediyor.
Edremit ilçesinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytinin hasadı başladı. Belediyeye ait zeytinliklerde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kadıköy Mahallesi'nde yapılan ilk hasat, çiftçilerin yüzünü güldürürken, bölgedeki verimlilik seviyesi oldukça yüksek görünüyor.
Edremit'te toplanan zeytinler, Tariş Kooperatifi'ne ait fabrikalarda işleniyor ve kaliteli zeytinyağına dönüştürülüyor. Üretilen zeytinyağları, uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Zeytinin Sağlığa Faydaları
Zeytin, içerdiği zengin besin değerleriyle sağlığımız için gerçek bir şifa kaynağı. Düzenli zeytin tüketimi, özellikle kemik sağlığını destekleyerek kemik erimesi riskini azaltıyor. Ayrıca mide sağlığını koruyarak gastrit ve ülser gibi rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı oluyor. Zeytindeki antioksidanlar, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor.
Uyumadan önce tüketilen zeytin, metabolizmayı hızlandırarak sindirimi kolaylaştırıyor. Bu da vücudun gece boyunca yağ yakımını destekliyor.