Yeşil altının hasadı başladı: Uyumadan önce yiyenin sindirimi kolaylaşıyor, metabolizması canlanıyor

Edremit ilçesinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytinin hasadı başladı. Belediyeye ait zeytinliklerde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kadıköy Mahallesi'nde yapılan ilk hasat, çiftçilerin yüzünü güldürürken, bölgedeki verimlilik seviyesi oldukça yüksek görünüyor.

Zeytin Hasadı (AA)

Edremit'te toplanan zeytinler, Tariş Kooperatifi'ne ait fabrikalarda işleniyor ve kaliteli zeytinyağına dönüştürülüyor. Üretilen zeytinyağları, uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Zeytin Hasadı (AA)

Zeytinin Sağlığa Faydaları

Zeytin, içerdiği zengin besin değerleriyle sağlığımız için gerçek bir şifa kaynağı. Düzenli zeytin tüketimi, özellikle kemik sağlığını destekleyerek kemik erimesi riskini azaltıyor. Ayrıca mide sağlığını koruyarak gastrit ve ülser gibi rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı oluyor. Zeytindeki antioksidanlar, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor.

Uyumadan önce tüketilen zeytin, metabolizmayı hızlandırarak sindirimi kolaylaştırıyor. Bu da vücudun gece boyunca yağ yakımını destekliyor.