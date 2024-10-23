15 Temmuz şehit ailelerinden Gülen tepkisi: Ülkemiz bir pislikten kurtuldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da yüzüne isabet eden kurşunla yaralanan, evli ve 1 çocuk babası 31 yaşındaki Onurcan Akçay, o geceyi unutamadığını söyledi.

Darbe akşamı yüzüne isabet eden mermi nedeniyle gözünde yüzde 40 görme kaybı olduğunu ifade eden gazi Akçay, "Gözümün üstünden vuruldum, ameliyat oldum.

Gözümün üstünden yaklaşık 4 santimlik yorgun mermi çıkardılar. Bu hainin ölümü, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına bizi rahatlatmıştır. O şahsın ne dirisi ne de ölüsü ülkemize girebildi, bu saatten sonra da giremez. Rabbim bir daha bize bu 15 Temmuz gibi olaylar yaşatmasın" dedi.

"ONU TOPRAK BİLE KABUL ETMEZ"

Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Aytekin Kuru'nun babası Süleyman Kuru da, "Onu toprak bile kabul etmez. Bizim canımız yandı 8 sene oldu gece gündüz oğlumuza yanıyoruz. O haine destek verenler de en kısa zamanda ölürler" şeklinde konuştu.

"ADAĞIMI YERİNE GETİRECEĞİM"

Giresun'da yaşayan 15 Temmuz Gazisi Sedayi Yılmaz(42) ise, "O gece arkadaşlarımla Çengelköy meydanında hainlere karşı direnirken, hainlerin kurşunuyla yaralandım. O zaman dedim ki, o hainin öldüğünü duyduğumda adak keseceğim. Vatansız hain öldü. Artık ormana bir yere gömerler. Adağımı yerine getireceğim. Acaba Allaha nasıl cevap verecek, merak ediyorum" dedi.

"3 DEFA 'ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM' DİYE HAYKIRDIM"

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da şehit düşen polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın (26) babası emekli polis memuru aynı zamanda 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç "FETÖ elebaşının öldüğünü duyduğumda 3 defa 'Zalimler için yaşasın cehennem' diye haykırdım.

Bu milletin anneleri Ömer Halis Demir'leri ve Muhammed Oğuz Kılınç'ları yetiştirmeye inşallah devam edecektir." diyerek vatanın her zaman emin ellerde olduğunu vurguladı.

15 Temmuz'da düğün için gittiği Ankara'da düğünü bırakarak vatanı savunmaya giden ve alına isabet eden şarapnel parçasıyla yaşayan gazi öğretmen Mustafa Çağır, FETÖ elebaşının vatansız bir şekilde hayatını kaybettiğini belirterek; "FETÖ elebaşı vatansız olarak ölmüştür. Gazi arkadaşlarım Sincan Cezaevi önünde davullu zurnalı eğlence yaptılar.

Bu vatanı ABD'ye 1 dolar satan alçaklarla bundan sonra da mücadeleden taviz verilmeden devam edilmelidir. Vatanı olmayanını dini, namazı hiçbir şeyi olmaz" dedi.

"HAİNLERİN BURADA MEZARI BİLE OLMAMALI"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölüm haberi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Eker, Gülen'in cenazesinin Türkiye'ye getirilmemesini talep ederek, "Ülke toprağımız hainlere haramdır. Sadece Gülen'in değil, onunla birlikte iş birliği yapanların da bu vatan topraklarında yeri yok. Cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istemiyorum. Vatan toprağımız kutsaldır, hainlerin burada mezarları bile olmamalı"dedi.

"MÜSLÜMANLIK VE İNSANLIK HARİÇ HER ŞEYE HİZMET ETTİ"

Sabah'ın haberine göre; 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde meydana gelen olaylarda darbecilerin açtığı ateş sonucu kafasından ve vücudunun farklı yerlerinden vurularak yaralanan Gümüşhaneli gazi Mustafa Soysal, "Netanyahu'nun ardından en çok bu ölüm haberini beklediğim kişiydi.

İsterdim ki önce yargı önüne çıksaydı. Müslümanlık ve insanlık hariç her şeye hizmet etti. 15 Temmuz'un izlerini ben vücudumda taşıyorum. Şarapnel parçaları hala üzerimde.

Ben 15 Temmuz'da ölsem de gam yemezdim. Çünkü ülkem ve milletim için canımı hiçe saydım. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ama ben onun ülkeye getirilmesini ve yargılanmasını istedim" dedi.