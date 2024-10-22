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FETÖ'nün çiftliğinde defin hareketliliği! Teröristbaşı Gülen'in mezarını kazmak için iş makinesi getirdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 22.10.2024 23:32 Güncelleme: 23.10.2024 00:03
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FETÖ’nün çiftliğinde defin hareketliliği! Teröristbaşı Gülen’in mezarını kazmak için iş makinesi getirdiler

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ABD'de dün (21.10.2024) vatansız olarak hayatını kaybetti. Teröristbaşı Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi.Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkat çekti.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı darbe girişimiyle 251 vatandaşın şehit olmasına neden olan FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen, ABD'de dün (21.10.2024) vatansız olarak öldü.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesini gömmeye hazırlanan örgüt mensupları, çiftliğe iş makinesi getirdi (Foto: AA)FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesini gömmeye hazırlanan örgüt mensupları, çiftliğe iş makinesi getirdi (Foto: AA)

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesini gömmeye hazırlanan örgüt mensupları, çiftliğe iş makinesi getirdi (Foto: AA)FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesini gömmeye hazırlanan örgüt mensupları, çiftliğe iş makinesi getirdi (Foto: AA)

Teröristbaşı örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinin bahçesine hafriyat işlerinde kullanılan iş makineleri getirildiğini görüntülendi.

Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü. Gülen'in muhtemel defin alanları arasında öne çıkan yer olan çiftlik evi etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesini gömmeye hazırlanan örgüt mensupları, çiftliğe iş makinesi getirdi (Foto: AA)FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesini gömmeye hazırlanan örgüt mensupları, çiftliğe iş makinesi getirdi (Foto: AA)

Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkati çekti.

Teröristbaşı Gülen'in mezarını kazmak için iş makinesi getirdiler (Foto: İHA)Teröristbaşı Gülen'in mezarını kazmak için iş makinesi getirdiler (Foto: İHA)

AA'nın elde ettiği diğer görüntülerde ise kazılan bir çukurun başına Gülen'in kardeşlerinden Mesih Gülen'in getirildiği ve bir sandalyeye oturduktan sonra kazı işlemini izlediği görülüyor.

FETÖ elebaşı Gülen, 20 Ekim'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesinde ölmüştü.

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