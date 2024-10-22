FETÖ'nün çiftliğinde defin hareketliliği! Teröristbaşı Gülen'in mezarını kazmak için iş makinesi getirdiler
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ABD'de dün (21.10.2024) vatansız olarak hayatını kaybetti. Teröristbaşı Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi.Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkat çekti.
15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı darbe girişimiyle 251 vatandaşın şehit olmasına neden olan FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen, ABD'de dün (21.10.2024) vatansız olarak öldü.
FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.
Teröristbaşı örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinin bahçesine hafriyat işlerinde kullanılan iş makineleri getirildiğini görüntülendi.
Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü. Gülen'in muhtemel defin alanları arasında öne çıkan yer olan çiftlik evi etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı.
Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkati çekti.
AA'nın elde ettiği diğer görüntülerde ise kazılan bir çukurun başına Gülen'in kardeşlerinden Mesih Gülen'in getirildiği ve bir sandalyeye oturduktan sonra kazı işlemini izlediği görülüyor.
FETÖ elebaşı Gülen, 20 Ekim'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesinde ölmüştü.