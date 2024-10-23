Ayvalık’ta 33 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sahil Güvenlik radarı (MORAD-12) tarafından lastik bir bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye gönderilen KB-40 ve KB-32 isimli sahil güvenlik botları, Midilli Adası'na giden lastik botu durdurarak, içerisindeki 16'sı çocuk toplam 31 düzensiz göçmeni ele geçirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan ikinci operasyonda ise akşam saatlerinde fiber bir tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi alındı.

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12) ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı açıklarında fiber tekneyi durdurarak içinde bulunan 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

Her iki operasyonda yakalanan düzensiz göçmenler Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı düzensiz göçmenler, haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.