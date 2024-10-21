Yenidoğan Çetesi’nde yeni kayıt! Ölmüş bebeğin cenazesini vermediler...

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden Bebek çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

"ÇOCUK KAÇ GÜN BEDAVAYA YATTI"

Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın doktor gibi nöbete bıraktığı hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın telefon konuşmaları ortaya çıktı. Taşçı, Hüseyin Günerhan ile yaptığı telefon konuşmasında, "Kanka aile para ödemiyor. Anladın mı? Hastaneye ödediği parayı direkt alıyorlar. Komisyon yok. Hoca 35 bin lira aldı. Çocuk kaç gün bedavaya yattı. Çocuk öldü. Bizimkiler çocuğun cenazesini vermedi. Bizimkilere 'Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız' dedim, yalvardım" şeklinde konuşması soruşturma dosyasına delil olarak girdi.Hastaların normal şekilde taburcu edilmesi durumunda hastanedeki hasta sayısının 5'i geçmeyeceğini anlatan Taşçı, "Sarılık olanları bile 20-25 gün yatırıyorum. Gerçekten çok yani. Fırat hoca var ya. Her şeyin kaynağı" dedi.

"HABERLERE ÇIKARSINIZ"

Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın doktor gibi nöbete bıraktığı hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın soruşturma dosyasına giren telefon konuşmaları skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

Taşçı, Hüseyin Günerhan ile yaptığı konuşmada bebeklerin öldükten sonra bile para için hastanede tutulduğunu arkadaşına telefonda anlattı. Yaşanan bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Taşçı, hastane yetkililerini 'Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız' şeklinde uyardığını Günerhan'a anlattı.

NORMAL TABURCU ETSELER, HASTA SAYISI 5'İ GEÇMEZ



Hakan Doğukan Taşçı, Hüseyin Günerhan ile yaptığı telefon konuşmasında şunları söyledi: "Hiçbir şey kullanmıyorum kanka. Bütün çocuklarda direkt supraksa geçiyorum, büyütüyorum, taburcu ediyorum.

Normal burada gerektiği gibi taburcu olsa hasta sayısı 5'i geçmez. Sarılıkları 20 gün yatıyorum. 25 gün yatırıyorum. Gerçekten çok yani. Fırat hoca var ya her şeyin kaynağı."

"CENAZEYİ ZAR ZOR VERDİRDİM"

Bir doktorun hasta yakınlarından aldığı parayı cebine indirdiğini arkadaşına anlatan Taşçı, "Cebine indirdi bizim üstümüze yıktı. Zar zor kendimi sıyırdım. Aile parayı Hasan'a verdiğini söyledi. Bayağı büyük olay oldu. Hastaneye ödedikleri parayı direkt alıyorlar komisyon yok. 35 bin lirayı hoca aldı. Çocuk kaç gün bedavaya yattı. Çocuk öldü. Bizimkiler çocuğun cenazesini vermedi. Bizimkilere 'Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız' dedim, yalvardım. Zar zor çocuğun cenazesini verdirdim. Konsolosluktan geldiler. Beni nelerin içine soktu hoca. Bıktırdı" şeklindeki telefon konuşması savcılık kayıtlarına girdi.