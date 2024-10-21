MasterChef’te kim elendi? 20 Ekim Pazar MasterChef eleme oyununu kim kaybetti?

MasterChef Türkiye'nin 20 Ekim Pazar akşamı yayınlanan bölümünde, eleme heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi. Haftanın en zorlu mücadelesinde, yarışmacılar kendilerini kanıtlama fırsatı buldu.

Eleme Potasında 7 Yarışmacı

Bu haftanın eleme potasına giren isimler; Nigar, Alper, Nevzat, Onur, Emre, Akın ve Eda olarak belirlendi. Yarışmacılar, ilk turda kalmak için yeteneklerini sergilediler. Yarışmanın başında herkesin gözü, son ikiye kalma mücadelesi veren isimlerdeydi.

İlk Turda En İyi Tablolar

İlk turda, yarışmacılar yaratıcı tabaklarıyla jüriyi etkilemeye çalıştılar. Bu bölümde Alper birinci, Eda ikinci ve Onur ise üçüncü olarak eleme potasından çıkmayı başardı. Bu üç isim, bir sonraki tura geçerek hayallerine bir adım daha yaklaşmış oldu.

İkinci Turda Somer Şef'in Tabağı

İkinci tura kalan Nigar, Emre, Akın ve Nevzat, Somer Şef'in tabağına en yakın sonucu elde etmek için yarıştılar. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda, son ikiye kalan isimler Nevzat ve Akın oldu. Bu durum, izleyiciler arasında merak uyandırdı ve sonuç beklenmeye başlandı.

Kim Elendi?

Yarışmanın en kritik anlarından biri geldi çattı. Nevzat ve Akın arasındaki gergin bekleyişin ardından, elenen ismin açıklanmasıyla birlikte ortam bir anda sessizliğe büründü. Haftanın elenen yarışmacısı Nevzat olarak belirlendi.