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Rize'de heyalan! 2 ev toprak altında kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2024 09:19 Güncelleme: 21.10.2024 10:07
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Rize’de heyalan! 2 ev toprak altında kaldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan heyelanda 2 ev toprak altına kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD görevlileri, alanda incelemelerde bulundu. İşte detaylar...

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda boş 2 ev toprak altına kaldı.

RİZE'DE TOPRAK KAYMASI

AFAD ekipleri, güvenlik önlemi alınan bölgede inceleme başlattı.

2 EV TOPRAK ALTINDA KALDI

İlçede dün gece boyu süren sağanak sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Büyükköy beldesi Dereiçi köyünde heyelan meydana geldi. Heyelanda boş 2 katlı 2 ev, dik yamaçtan kayan toprağın altında kaldı. Dere yatağına akan toprak nedeniyle göllenme oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD görevlileri, alanda güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Heyelan nedeniyle yolu kapanan köye farklı güzergahlardan ulaşım sağlanıyor.

Rizede toprak kaymasıRizede toprak kayması RİZE'DE TOPRAK KAYMASI

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