Silivri Kolan Hastanesi kapatıldı mı? Özel Silivri Kolan Hastanesi kime ait? Yenidoğan Çetesi soruşturması ve şikayetler

SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek amacıyla bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olduğu iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" soruşturması hızla devam ediyor. Bu kapsamda, adı geçen Silivri Kolan Hastanesi'nin ruhsatı iptal edilirken, hastaneyle ilgili ayrıntılar da merak konusu oldu. Peki Silivri Kolan Hastanesi kapatıldı mı?

Şüpheli Fırat Sarı'nın liderliğini yaptığı suç örgütüyle ilgili yürütülen "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında, hastanelerin ruhsatları iptal edilmeye devam ediyor. Örgütün, çeşitli özel sağlık kuruluşlarına ait yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak hizmet sunduğu ve bu süreçte hemşirelerin doktor yerine sağlık hizmeti verdiği iddia ediliyor.

Hangi Hastanelerin Ruhsatı İptal Edildi?

Soruşturma kapsamında ruhsatları iptal edilen hastaneler arasında, Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye bağlı Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri'nin Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Refik Arslan AŞ'ye ait Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Beymed AŞ'ye bağlı Özel Birinci Hastanesi, Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi, Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi, Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi yer alıyor.

Kolan Hastanesi'nin Kime Ait?

Silivri Kolan Hastanesi, 2008 yılından bu yana Kolan Hospital Grup bünyesinde faaliyet gösteriyordu. Ancak, soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilen hastaneler arasında yer aldı.

Kolan Hastanesi İle İlgili Gelen Şikayetler

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