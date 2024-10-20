Özel hastanelere bu aşırı ilgi neden? Yağlı müşteri muamelesi...

Türkiye Yenidoğan Çetesi skandalıyla çalkalanırken 10 sağlıklı bebek sırf haksız kazanç sağlanması amacıyla hayatını kaybetti.

RUHSATLARI İPTAL EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin yönetimine ruhsat iptal kararı tebliğ edildi.

Ruhsatları iptal edilen hastanede bulunan hastalar farklı hastanelere sevk edildi (AA)

İŞTE BEBEK KATİLİ HASTANELER

Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar ve Özel Silivri Kolan Hospital'ın ruhsatları iptal edildi.

HASTALARIN SEVKİ BAŞLADI

Ekipler tebliğ sonrasında hastanelerden ayrılırken, buradaki hastaların kamu hastanelerine sevki için çalışma başlatıldı.

Müdürlük koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yenidoğan ve durumu ciddi olan hastalar öncelikli olmak üzere, hastaların ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilme işlemlerine başlandı.

Bazı hasta yakınları, durumu ağır olmayan hastalarını kendi imkanlarıyla hastanelerden alarak evlerine götürdü.

ÖZEL HASTANELERE BU AŞIRI İLGİ NEDEN?

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok konuya ilişkin kaleme aldığı "Özel hastanelere bu aşırı ilgi neden?" isimli köşe yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Melih Altınok'un köşe yazısı:

Türkiye katakulliyle, rüşvetle, tehditle devlet hastanelerinden özel hastanelere yoğun bakım hastası bebekleri taşıyan, faturaları şişiren, ölümlere neden olan Yenidoğan çetesini konuşuyor.

Soruşturma derinleşirken dün adı geçen hastanelerden 9'unun ruhsatının iptal edildiği açıklandı.

Kamuoyunun konuya ilgisi yoğun, zira konu sağlık. Ve dünkü yazıma gelen yorumlardan, vatandaşın şikâyetinin sağlığın ticarileşmesinden olduğunu anlıyorum. Herkes özel hastanelerin hastaya yağlı müşteri muamelesi çekmesinden, istenen gereksiz testlerden, aşırı tedaviden, kazık faturalardan yakınıyor.

Bülent Cankurt'un Günaydın'daki yazısında bahsettiği olay durumun bir fotoğrafı:

"Eda-Sarp Evliyagil çiftinin oğulları Can Pars'ın eline okulda kıymık batmış. Eda Hanım da oğlunu okuldan alıp o ünlü grubun Maslak'taki hastanesinin acil servisine götürmüş. Görevliler kayıt yaparken fiyatı da söylemiş. Eda Hanım'dan o kıymığı çıkarmak için ne kadar istemişler biliyor musunuz? Tam tamına 15 bin TL."

Aile daha sonra bir eczaneye gidip çocuğun elindeki kıymığı ücretsiz aldırmış.

Bu işin bir boyutu. Peki, sosyal sağlık sistemimiz, devlet hastanelerimiz dünyada parmakla gösterilirken, herkesin aile hekimi varken nedir bu özel hastanelere ilginin sebebi?

Evet, tam yeri geldi ama korkmayın yine pandeminden bahsetmeyeceğim. İnsanları hastalık hastası, test manyağı, serum müptelası yaptınız, hastaneleri "uğrak yerine" çevirdiniz demeyeceğim.

"Bir bademcik ameliyatı için vatandaşın donunu alan Avrupa ülkeleri sevkleri, testleri, tahlilleri neden bu kadar sıkı tutuyor? Onlar sosyal devlet değil mi?" diye de sormayacağım.

Pazar pazar içinizi karartmayacağım, onun yerine bugünlerde hekimler arasında revaçta olan bir fıkra var, onu anlatacağım. Yaşandığını söyleyenler de var:

Devlet hastanesinin birinde hekim, sırası gelen hastayı çağırmak için kapısını açar. Bir de ne görsün, her günkü üç hastasından biri yok! Bekleme salonundaki kadınlara sorar:

- Hayırdır, Hayriye Hanım nerede?

Kadınlar örgülerinden başını kaldırıp sakince cevap verirler:

- Merak etmeyin doktor bey, hasta. O yüzden gelemedi.

Hekimin aldığı cevapla içi rahatlamış mıdır bilmiyorum. Ama hizmetin bile fazlasının zarar olduğu, bir süre sonra değersizleştiği, alanı da vereni de tatmin etmediği kesin.