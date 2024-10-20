Bu aracı gören şaşıp kalıyor!

Antakya ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan Yılmaz Özdemir, nakliyecilik yaparak kazanç sağlıyor. Bir süre önce Özdemir'in arkadaşı kendisine motoru arızalı olan aracı emanet etti.

İş yerinin önünde bir süre pak halinde kalan aracın zarar göreceğini ve hırsızların hedefi olacağını düşünen Özdemir, aracı forkliftle iş yerinin önünde bulunan konteynere üzerine koydurdu.

(A HABER ARŞİV)

VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Konteynerin üzerinde 2 aydır duran otomobil, vatandaşların ilgisini çekerken adres tarifinde de kolaylık sağlanıyor. Özdemir tarafından insanlardan korumak için konteynerin üzerinde yerleştirilen otomobil, sahibi teslim alana kadar orada kalmaya devam edecek.

(A HABER ARŞİV)

ARACA GÖRE YOL TARİFİ



Özdemir, "Motoru arızalı olduğu için arkadaş emanet için bize bıraktı. Ortalıkta kalmasın ve kimse dokunmasın diye yukarıya koydum. Arabanın içinde motor parçaları vardı. Aracın biraz motoru sıkıntılı olduğu için kimse dokunmasın ve çalmasın diye ben de yukarıya konteynere çıkarttım. Örneğin dükkanımıza gelenlere diyoruz ki konteyner üzerinde bir yeşil araba var onun hemen yanındayız diye kolayca tarif edebiliyoruz. İnsanların ilgisini ve dikkatini çekiyor." ifadelerini kullandı.