Sağlık çetesinin kan donduran talimatı: 31 bin lira için cinayet

12 bebeğin ölümüne neden olan yeni doğan çetesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Fezlekede örgüt lideri F.S. ve İ.G. hakkında ayrı ayrı 273'er yıla kadar, diğer 45 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. 47 şüpheli hakkında toplam 1775 yıl hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan fezlekede örgüt üyelerinin teknik takip sırasında kayıt altına alınan telefon konuşmalarına da yer verildi. Hemşire Hasan Basri G.'nin doktor Fırat S. ile olan konuşmasında, yenidoğan bir bebeği usulsüz şekilde başka hastaneye sevk eden örgüt üyeleri bebeğin sevk edildiği hastanedeki hemşirenin hareketlerinden rahatsız olup iletişime geçince dinlemeye takıldı.

Hemşire Hasan Basri G.'yi arayan doktor Fırat S., "Dön dön şoka girmiş ne yapacağını bilmiyor. Eli ayağı karışmış canlandırma da dedim. ..... Canlandırma yap bir sakin ol ya o çocuk altı kilo, biz dün erişkin yoğun bakım ihtiyacı bulamadığımız için oraya aldık" dedi.

ÖLDÜR TALİMATI 31 BİN LİRA

Bir bebek için canlandırma talimatı alan şüpheli Hasan Basri G.'nin banka hesaplarındaki hareket de dikkat çekti. Hasan Basri G.'nin hesabına 7 ayda doktor Fırat S. ve Fırat S.'nin sahibi olduğu sağlık hizmetleri şirketinin hesabından 222 bin 880 lira yattığı da fezlekeye yansıdı.

Hasan Basri G.'nin, yeni doğan bebek için "Öldür" talimatı verdiği hemşire Mehtap S.'nin hesabına ise 31 bin 218 lira yatırıldı. Hasan Basri G. ve Mehtap S. ile irtibatlı olarak çalışan başka bir özel hastanede bebek hemşiresi olan Cansu A.'nın ise 90 bin 500 lira aldığı ortaya çıktı.

"BUGÜN YAŞASIN PARAMIZI ALIP ALEME GİDERİZ"

Hemşireler arasında yapılan ve dinlemeye takılan başka bir konuşma da örgütün yeni anne baba olan kişileri nasıl yanılttığını ortaya çıkardı. Hemşire Hasan Basri G.'nin başka bir hastanedeki meslektaşı Hakan Doğukan T.'yi aradığında yaptığı konuşma ise sağlığı iyi olmayan bir bebeği, bebek ölürse para alamayacakları için kurulan kirli planı gösterdi.

Hasta bir bebeğin ailesinden nasıl para alacaklarını düşünen hemşireler G. ve T. arasında geçen konuşma ise tapelere şu şekilde yansıdı;

Hakan Doğukan T., "Bu sevk olacak hastayla ilgili var mı?"

Hasan Basri G.: "Gelecek haber ondan bugün konuştum anasıyla babaannesiyle"

Hakan Doğukan T., "Ödeme için mi? Sen hocayla kesinleştirdin mi kesin mi yani"

Hasan Basri G., "Kanka ben onu halledeceğim. Bugün bizim para yatsın en azından kendi paramız yatsın onu bir kurtaralım. Ondan sonra aile ile ameliyat için konuşacağım. Yüz elli bin fiyat çekeceğim. Uygun mudur?"

Hakan Doğukan T., "Tamam ama hasta çok dayanmaz haberin olsun akciğerleri boydan boya kapanmış sabah kötüleşmiş kaymış yine"

Hasan Basri G., "Bak a... s... dedim o çocuk ölecek rüyamda gördüm dedim"

Hakan Doğukan T., "Satürasyonu ona kadar düşmüş yani çok dayanmaz sevkini hızlıca yapmamız lazım ölürse başımıza da sıkıntı olacak bak bu çocuk kardiyak hasta uğraşırız yani göndermemiz lazım"

Hasan Basri G., "Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Ben ne yapacağım biliyor musun? Gidip babayla anayla görüşeceğim şimdi bugün parayı alacağım. Kanka bugün bir alem yaparız o parayı bir kurtarayım" dedi.