Muğla’da orman yangını! Ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale sürerken, saat 20.30 sıralarında Dalaman ilçesine bağlı Taşbaş Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanda da yangın çıktı.

Yangın rüzgarın şiddeti ile büyürken bazı ev daların alevlerden etkilendiği öğrenildi.

Ekipler rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan alevleri kontrol etmek için karadan müdahaleleri sürdürürken, bölgeye tankerlerle su taşındığı belirtildi.







Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki orman yangınına da ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.