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Muğla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 36 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 18:49
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Muğla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 36 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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