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Muğla'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 16:18 Güncelleme: 08.09.2024 17:21
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Muğla’da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde öğlen saatlerinde makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler'in havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

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