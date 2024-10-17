Depreme 10. katta yakalandı! "La ilahe illallah" diyerek kaçtı

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Malatya'nın, Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi korkuttu. Deprem anına ilişkin ise yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

"LA İLAHE İLLALLAH" DİYEREK KAÇTI

Son olarak Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 10'uncu katında depreme yakalanan temizlik işçisinin dinlediği gürültü sonrası "La ilahe illallah" diyerek kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

Korku dolu o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.