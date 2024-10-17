Depreme 10. katta yakalandı! "La ilahe illallah" diyerek kaçtı
Sabah saatlerinde meydana gelen Malatya'daki 5,9'luk depremin ardından yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak depreme 10. katta yakalanan temizlik işçisinin dinlediği gürültü sonrası "La ilahe illallah” diyerek kaçtığı kameraya yansıdı.
Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Malatya'nın, Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi korkuttu. Deprem anına ilişkin ise yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.
"LA İLAHE İLLALLAH" DİYEREK KAÇTI
Son olarak Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 10'uncu katında depreme yakalanan temizlik işçisinin dinlediği gürültü sonrası "La ilahe illallah" diyerek kaçtı.
O ANLAR KAMERADA
Korku dolu o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.