16 Ekim 2024, Çarşamba
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Depreme 10’uncu katta yakalandı: Kelime-i Şehadet getirerek kaçtı
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 10’uncu katında depreme yakalanan temizlik işçisinin dinlediği gürültü sonrası "La ilahe illallah” diyerek kaçtığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.