Muğla'da orman yangını çıkaran şahıs tutuklandı!
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürülmüştü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahsın orman yangını çıkardığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Otmanlar Mahallesi Erikli mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz tarafından büyümeden söndürüldü.
YANGIN ÇIKARDIĞI TESPİT EDİLDİ!
Çıkan yangınla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yangının H.E. tarafından çıkarıldığı tespit edildi.
Şüpheli, Köyceğiz ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimliğince tutuklandı.