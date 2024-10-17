Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik hayatını kaybetti

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti.

"VURAL'I KAYBETTİK"

Sanatçının vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm..." ifadesiyle duyurdu.

"ŞEKER, TANSİYON, KALP HEPSİ VAR"

Çelik'in menajeri Rasim Özcan ise ''Henüz yeni öldü, ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi. Şeker, kalp tansiyon hepsi var" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi sonrasında Çelik'in 2 gün önce sosyal medyadan yaptığı açıklama gündem oldu.

"HASTANELERE GELDİĞİM KADAR..."

Hastanelere çok sık geldiğinden dert yanan Çelik, şunları ifade etti:

"Ah, şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim, şimdiye kadar Range Over'ım yatım, katım, villam olurdu."

ÇOK SAYIDA FİLMDE YER ALDI

Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile ün kazanan Çelik, "Bir Demet Tiyatro" ile başladığı oyunculuk kariyerinde "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol aldı.

Vural Çelik

VURAL ÇELİK KİMDİR?

Vural Çelik (d. 1972, Ankara), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.



1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi.



Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı.



Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.Avrupa Yakası dizisinde Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterini canlandırdı. En son Bayrampaşa:Ben Fazla Kalmayacağım adlı sinema filminde başrol oynamıştır.



Filmografi

Canını Sevdiğim İstanbul- 2009-Ziyan Zebiloğlu

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) Erdem

Organize İşler (2005) Kumarhane Müdürü

Avrupa Yakası (2004-2008) Kubilay Peynircioğlu

Güneş Yanıkları (2000) Ferhat

Herşey Çok Güzel Olacak (1998) Bardaki Genç

Bir Demet Tiyatro (1997) Gazeteci Çocuk